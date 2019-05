Mel B: ’Het ging NIET goed met me!’

Afgelopen vrijdag werd Mel B, met spoed opgenomen in een Londens oogziekenhuis, nadat ze haar volledige gezichtsvermogen was verloren. „De waarheid is dat ik vorige week een vreselijke ervaring had waarbij ik blind werd aan mijn rechteroog en ik met mijn linkeroog wazig zag. De stomme pers zei dat het goed met me ging en dat dit al heel vaak was gebeurd, maar het ging NIET goed met me en dit was nog NOOIT gebeurd.” De Spice Girl stelt dan ook dat ’de betrouwbare bron’ leugens verkoopt. „Ik had juist ontzettend veel pijn en was heel erg bang.”

Mel B bedankt haar artsen voor de snelle diagnose en behandeling van de ontsteking van de iris aan het rechteroog en de ontsteking van de uvea (iris en vaatvlies) van het linkeroog. Om de ontstekingen onder controle te houden, moet ze nu dagelijks oogdruppels gebruiken. „Het zal nog drie tot vier maanden duren tot we het volledig onder controle hebben, maar ik ben niet bang dat de situatie zal verergeren.”

De zangeres besluit haar boze bericht dan ook met humor af te sluiten. „Mijn enige zorg voor nu is dat ik een heel cool ’Scary’ ooglapje moet vinden. Weet iemand, behalve Madonna, waar ik deze kan krijgen?”

