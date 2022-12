Hilary Duff dacht altijd dat actrices ’mager’ moesten zijn

„Vanwege mijn carrière kon ik niet anders dan denken: ik word gefilmd en actrices zijn mager. Het was verschrikkelijk”, zegt de inmiddels 35-jarige actrice die eerder dit jaar in een ander interview met Women’s Health bekende dat ze op haar zeventiende kampte met een eetstoornis.

Duff had haar eerste hoofdrol in 1998 in de film Casper Meets Wendy, ze was toen elf jaar Tussen 2001 en 2004 speelde ze de hoofdrol in de serie Lizzie McGuire, over de dagelijkse beslommeringen van een tienermeisje.

Tegenwoordig gaat de Amerikaanse heel anders met haar lichaam om. „Ik waardeer mijn gezondheid en doe dingen die me sterk laten voelen in plaats van alleen maar mijn lichaam te verbeteren”, zegt Duff, die verder graag tijd doorbrengt „met mensen die me goed laten voelen en gelijke denkbeelden hebben over gezondheid en bodypositivity.” Ook „genoeg slaap en een gebalanceerd dieet” laten de actrice nu beter over zichzelf voelen.