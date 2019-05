Jörgen Raymann maakt musicaldebuut

Jörgen Raymann is vooral bekend als cabaretier, stand-up comedian en presentator, maar staat vanaf februari 2020 ook op de planken voor de musical Hello, Dolly!. „Het is een musicalrol waarin ik mijn humor kwijt kan maar waarmee ik mensen ook hoop te gaan raken. Daarnaast vind ik het een enorme eer om naast Simone Kleinsma op het toneel te mogen staan. Echt een droom die uitkomt.”

Naast Simone Kleinsma, Paul de Leeuw en Jörgen Raymann zijn onder meer Freek Bartels, Marjolijn Touw, Martijn Vogel en Nandi van Beurden te zien. De musical Hello Dolly! gaat over koppelaarster Dolly (Simone Kleinsma) die zichzelf heeft voorgenomen de selfmade miljonair Horace Vandergelder (Paul de Leeuw/Jörgen Raymann) voor zich te winnen.

Hello Dolly! werd in het seizoen 2005-2006 voor de laatste maal in Nederland opgevoerd, toen met Willeke Alberti in de hoofdrol. De musical was onlangs op Broadway een gigantische hit met Bette Midler in de titelrol.