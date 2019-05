Game of Thrones breekt ook in Nederland record

Ziggo zegt dat er nog nooit zoveel is gestreamd sinds het bedrijf per 1 januari 2017 de HBO-rechten overnam. Ziggo merkte ook een stijging van het aantal Movies & Series abonnementen. In de aanloop naar het laatste seizoen verdrievoudigde het aantal nieuwe abonnementen ten opzichte van de reguliere instroom.

In de Verenigde Staten wist Game of Thrones zondagavond een recordaantal kijkers te trekken. Ruim 13,6 miljoen Amerikanen stemden af op de allerlaatste aflevering van de hitserie. Nooit eerder keken er zo veel Amerikanen. De finale van Game of Thrones was tevens de best bekeken aflevering van een HBO-serie ooit. Hij versloeg het record van The Sopranos, van 13,4 miljoen kijkers.

Maandag kwam in Nederland de laatste aflevering beschikbaar, die ook in bioscopen werd vertoond. Dennis Weening was erbij en zegt: „Game of Thrones laat wel een leegte achter, dat is heel jammer, maar ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt met Game of Thrones. Het is wel ’the end of an era’ natuurlijk, je kijkt hier wel 8 seizoenen naar uit en dan is het nu echt afgelopen.”