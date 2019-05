Boerenzorgen onder de loep

Als de acteur iets van zijn rol heeft geleerd dan is het wel dat de hedendaagse boer het allesbehalve makkelijk heeft. „Na de première van ’Maalkop’ vorig jaar kwam er een gast van ruim twee meter op me af, hij pakte me beet, stond een tijdje te huilen in mijn nek, sprak de woorden ’ik ben ook boer’ en sprong voor ik nog maar iets tegen hem kon zeggen in zijn auto”, vertelt hij.

Jansen heeft zich echt wel even zorgen gemaakt over de man, maar zag hem tot zijn grote opluchting bij een latere voorstelling terug. „Hij vertelde dat hij die eerste keer zo was geraakt dat hij er op dat moment niet over kon praten, maar dat hij ontzettend blij was dat zijn verhaal een keer werd verteld. Veel boeren lopen met hun bedrijf tegen allerlei problemen aan, kampen met schulden en zijn enorm eenzaam. Dat leidt tot vrij hoge zelfmoordcijfers onder deze beroepsgroep, maar rondom agra-suïcide heerst nog altijd een enorm taboe. Daar praat je niet over”, aldus Jansen (o.a. bekend van de musical ’Hij gelooft in mij’).

Fabian Jansen met zijn tegenspeelster Martje160. Ⓒ Foto Reyer Boxem

Dit theaterproject van PeerGrouP, waarin volgens Jansen overigens ook nog genoeg te lachen valt, ligt hem inmiddels na aan ’t hart. „De verhalen van de mensen die na afloop naar je toekomen gaan me zeker niet in de koude kleren zitten. Ik durf mezelf inmiddels wel een voorvechter te noemen om hier meer aandacht voor te krijgen”, vertelt de acteur. Jansen is ondertussen dan ook druk bezig met het rond krijgen van de financiering voor de verfilming van ’Maalkop’, die hij zelf zal gaan produceren, regisseren en spelen.

Eenzaamheid

Maar eerst is de theaterproductie de komende maanden opnieuw te zien op diverse (voormalige) boerenbedrijven in het land. De voorstelling gaat over een jonge boer die door het plotselinge overlijden van zijn moeder ineens tegen wil en dank de melkveehouderij van zijn ouders in handen krijgt. Het bedrijf blijkt gebukt te gaan onder enorme schulden en de boer worstelt ondertussen met de nauwelijks bij te benen productievraag, almaar strengere milieueisen, zijn onvermogen om sociale contacten aan te knopen en de alles verterende eenzaamheid die dat met zich meebrengt.

Het mag dan om een innerlijke monoloog gaan, Fabian Jansen staat er zeker niet helemaal alleen voor in de stallen waar hij ’Maalkop’ speelt. Hij heeft namelijk een zesjarige vrouwelijke tegenspeelster van een paar honderd kilo. De kalme, vriendelijke zwartbonte koe Martje160 is speciaal voor de reprise weer even van de zorgboerderij in Bunne gehaald waar zij door tussenkomst van PeerGrouP haar ’oude’ dag mag doorbrengen.

Volgens Jansen is het een prettig weerzien. „Ze heeft vorig jaar de volle acht weken mee gerepeteerd en doet dat ook nu weer. Ze is eraan gewend dat ik haar verplaats en tegen haar praat tijdens de voorstelling. Er zijn drie momenten dat er iets van haar wordt verwacht. Dat ze echt moet acteren. Een enkele keer heeft ze echt geen zin en dan laten we haar, maar voor een beloning heeft ze best wat over”, lacht de acteur, die hoopt dat de voorstelling een mooi startpunt zal zijn voor open gesprekken over het onderwerp en wellicht een serieus onderzoek vanuit het Ministerie van LNV naar suïcide binnen de agrarische sector.

Karavaan

Festival Karavaan organiseert dit jaar wederom ’Boerenpeil’, met voorstellingen en theatrale installaties over het boerenleven, de Noord-Hollandse landbouw en de dilemma’s van de boer anno nu. Naast ’Maalkop’ is er van 30 mei t/m 10 juni in het festivalhart in het Victoriepark in Alkmaar de foto-expo ’Boerenportretten’ met daarin 12 verhalen en foto’s van boeren uit Noord-Holland te zien. En op de boerderij van familie Beers in Heerhugowaard wordt de voorstelling ’Stallerhof’ gespeeld, over tradities en het voortbestaan van een boerenfamilie. Ook hier is op het erf een foto-expositie te zien; ’Zonen van het Maailand’ van Loek Buter.

’Maalkop’ van PeerGrouP is van 23 mei t/m 2 juni te zien in Ten Boer. Tournee t/m 30 juni. Info: peergroup.nl of karavaan.nl