Frenna grootste kanshebber bij FunX Awards

Frenna is genomineerd in de categorie Best Singer, Best Video, Best Album en Artist of the Year Male. In de categorieën Best Collabo en Best Song is hij zelfs twee keer genomineerd, onder meer voor het nummer Verleden tijd met Lil' Kleine.

Rapper Boef, vorig jaar de grote winnaar, is zes keer genomineerd. Bizzey behoort ook tot de grootste kanshebbers met vijf nominaties. Ronnie Flex heeft dit jaar vier kansen. Nieuw dit jaar is de prijs voor Artist of the Year Female. In deze categorie zijn Famke Louise, Latifah, Lauwtje, Maan en Tabitha genomineerd.

De uitreiking van de FunX Awards is op dinsdag 11 juni in Paradiso in Amsterdam.