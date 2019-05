Ex Lewis Hamilton te zien in Love Island

Cheyenne, die meedoet aan het programma als Chey, zou begin vorig jaar met Hamilton naar Barbados vertrokken zijn voor een heuse liefdesvakantie. Een half jaar later werden de twee tortelduifjes gespot bij een Italiaans restaurant in Amsterdam. Ze maakten hun relatie nooit officieel bekend.

Sinds hun bezoek aan onze hoofdstad, is het stil rondom hen. Over haar liefdesleven laat ze nu weten dat ze heel kieskeurig is en daar vanaf wil. Ze houdt van sportieve mannen, maar ze moeten niet te opgepompt zijn. Ook moet haar droomman een goed gebit hebben én een goed verhaal.

Vanaf 27 mei gaat Cheyenne samen met negen andere single op zoek naar ware liefde in Love Island.