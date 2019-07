Danai Gurira gaat Walking Dead-zwaard missen

Danai maakte vrijdag op Comic-Con in San Diego bekend de zombieserie te verlaten. Dat deed ze tijdens een panel voor The Walking Dead, waar duizenden fans haar meteen een staande ovatie gaven. „Het was superemotioneel, veel meer nog dan ik verwacht had”, vertelt ze een dag later aan BuzzE. „Ik wist dat ik het ging vertellen, maar toen het moment daar was en ik de reactie hoorde van alle fans die me altijd zo hebben gesteund, kreeg ik het toch even te kwaad.”

De actrice, die ook bekend is als Okoye uit Black Panther en de Avengers-films, zat sinds 2012 in de serie. Ze speelt in The Walking Dead de rol van Michonne, een overlever van de zombie apocalypse die behoorlijk kundig is met haar zwaard. Danai gaat dat wapen dan ook missen. „Natuurlijk zal het afscheid van de cast en de crew achter de schermen het zwaarst zijn, maar ik kijk stiekem ook ontzettend op tegen het moment dat ik mijn zwaard moet inleveren”, lacht de actrice.

Souvenir

Collega Melissa McBride, die Carol speelt in de serie, spoort haar aan het zwaard als souvenir te houden. „Norman heeft een hele collectie kruisbogen, en die is niet eens weg uit de serie”, grapt ze over castlid Norman Reedus, de acteur achter personage Daryl Dixon. Toch heeft Danai zo haar reserves. „Dat zwaard is meer dan 10.000 dollar waard. Ik wil niet weten wie ik achter me aankrijg als ik dat zomaar meeneem.”

De 41-jarige combineert haar acteercarrière al langer met het schrijven van toneelproducties. Of ze zich de komende tijd vooral daarop wil richten, wil ze nog niet kwijt. Op dit moment doet de beslissing te stoppen met The Walking Dead nog steeds een beetje pijn, vertelt de actrice. „In mijn hoofd weet ik dat het goed is, maar mijn hart werkt nog niet altijd mee.”

Danai is wel nog te zien in het komende, tiende seizoen van The Walking Dead. Dat gaat in Nederland op 7 oktober van start op Fox.