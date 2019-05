’Ik wil de wereld begrijpen’

Kentridge (1955) heeft, samen met de Congolese choreograaf Faustin Linyekula overigens, dit jaar zijn stempel gedrukt op de programmering van de 72e editie van het festival. Er is veel werk van de hand van deze zeer veelzijdige kunstenaar, film- en theatermaker te zien, variërend van een eigenzinnige, vrolijke uitvoering van Schwitters Ursonate tot het absurdistisch-poëtische ciné-concert Paper music dat hij samen met de componisten Thuthuka Sibisi en Philip Miller maakte.

„Het mooie aan Paper music is dat je niet goed meer terug kunt horen wie van hen wat heeft gecomponeerd, terwijl je zou denken dat Sibisi verantwoordelijk is voor de Afrikaanse klanken en Miller voor de meer westerse muziek. Het is mooi dat die grenzen zijn beslecht. Ik denk dat ik wat dat betreft ook nog wel een beetje vastzit in de mindset van het bestrijden van de apartheid. Die vermenging zie ik als iets zeer positiefs”, aldus Kentridge.

Afrikanen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Engelsen, de Duitsers en de Fransen massaal ingezet als dragers. Een vergeten verhaal waar William Kentridge met zijn voorstelling aandacht voor vraagt. Ⓒ Foto Stella Oliver

Samen met Miller creëerde hij eveneens het visuele spektakel The head & the load, over het vergeten verhaal van de bijna twee miljoen Afrikanen die tijdens de Eerste Wereldoorlog als dragers zijn ingezet door de Britten, de Fransen en de Duitsers. „Het zaadje van deze voorstelling is eigenlijk al 45 jaar terug gezaaid toen ik tijdens mijn studie een protestbrief van John Chilembwe vond. Ik wist dus wat er destijds in Afrika had plaatsgevonden, maar toch heb ook ik als het om de Eerste Wereldoorlog ging altijd uitsluitend dat beeld van de loopgraven in Europa in mijn hoofd gehad. Ik vond het tijd worden dat ook dit verhaal, waarin de echo’s van het kolonialisme zo luid klinken, verteld zou worden. Zoals ik ervan overtuigd ben dat er de komende jaren wel meer verborgen geschiedenis naar buiten zal komen.”

Anti-apartheid

In de voorstelling vermengt Kentridge verschillende disciplines zoals zang, muziek, dans en film met invloeden van schaduwspel, Dadaïsme en Woyzeck. Dat multimediale is een van zijn handelsmerken, zoals ook historie en politiek regelmatig in zijn werk doorsijpelen. En dat is niet zo gek, aangezien William Kentridge in Johannesburg opgroeide als kind van twee anti-apartheid advocaten. Hij studeerde in eerste instantie politicologie en koloniale geschiedenis, maar vertrok daarna naar Parijs voor een mime- en theateropleiding, om uiteindelijk als kunstenaar te worden opgeleid aan de Johannesburg Art Foundation.

„Het werk van mijn ouders is uiteraard van invloed geweest. Ik was me al van jongs af aan bewust van het onnatuurlijke van het Zuid-Afrikaanse leven. Voor mij was het noodzakelijk om een manier te vinden om de wereld te begrijpen. En dan niet zoals mijn ouders dat deden met rationele argumenten, maar met houtskool, geluid, film en muziek. Tekenen is voor mij een vorm van denken. Ik geloof sterk dat we niet alleen worden gevormd door wat we meemaken, maar ook door de boeken die we lezen, de films die we zien en de muziek die we luisteren. Toen ik net begon als kunstenaar vond ik dat kunst een van de wapens van politieke verandering moest zijn, maar dat belerende bleek een doodlopend pad. Ik kwam erachter dat ik vooral mezelf moest blijven verwonderen en met een beetje geluk zou dat dan ook voor anderen gelden.”

Zijn internationale doorbraak in de kunstwereld kwam toen hij zijn houtskooltekeningen bewerkte tot een serie korte animatiefilms waarin de bewogen geschiedenis van Zuid-Afrika wordt belicht. In 2016 schonk Kentridge de volledige tiendelige serie getiteld Drawings for Projection (1989-2011) aan het filmmuseum Eye, waar de films de komende tijd gedurende het Holland Festival wederom te zien zijn. In diezelfde tentoonstelling is ook de filminstallatie O Sentimental Machine (2015) van zijn hand te zien, samengesteld uit historische opnamen van de Russische revolutionair Leon Trotski.

Het Holland Festival vindt van 29 mei t/m 23 juni plaats op diverse locaties in Amsterdam. Voor het volledige programma: hollandfestival.nl