Boekenweek 2020 wordt rebels

Auteur Özcan Akyol schrijft het boekenweekessay voor het jaarlijkse evenement, dat in 2020 wordt gehouden van 7 tot en met 15 maart. Eerder werd al bekendgemaakt dat Annejet van der Zijl het boekenweekgeschenk zal schrijven.

„We hebben dwarse denkers en rebelse schrijvers nodig om taboes te doorbreken en vernieuwing te brengen. Özcan Akyol is zo’n persoonlijkheid, iemand die geen blad voor de mond neemt en ons daarmee dwingt om kritisch naar onszelf en de maatschappij te kijken”, aldus directeur Eveline Aendekerk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

Droom

Voor Özcan Akyol (1984) is de uitnodiging „een jongensdroom” die uitkomt. „Het thema van de Boekenweek 2020, Rebellen en dwarsdenkers, is mij op het lijf geschreven. Ik wil een toegankelijk essay schrijven, dat interessant is voor een breed lezerspubliek, dus ook voor mensen die doorgaans niet zo gauw naar een boek zouden grijpen. Ik heb al veel ideeën voor dit essay en kijk ernaar uit om de wereld van de literatuur weer op te schudden!”

Akyol debuteerde in 2012 met Eus, omschreven als een semi-autobiografische schelmenroman.” Behalve romans schrijft Akyol columns, waarin hij reageert op de actualiteiten, en maakt hij documentaires.