Marvel-striptekenaar George Pérez (67) overleden

In zijn lange carrière werkte Pérez aan meerdere grote titels voor Marvel en DC, zoals New Teen Titans, Crisis on Infinite Earths, Wonder Woman en The Avengers.

Pérez tekende zijn laatste serie, The Sirens, in 2014. Drie jaar later werd hij opgenomen in de Will Eisner Award Hall of Fame. In 2019 nam Pérez officieel afscheid van de wereld van de stripboekkunst vanwege zijn slechte gezondheid.