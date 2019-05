Bij de beesten af....

Beste pootje

Hondenmensen kunnen hun hart ophalen in Den Bosch dit weekend. Op 25 en 26 mei organiseert Kynologenclub Oss en omstreken haar twee-jaarlijkse internationale hondententoonstelling in de Brabanthallen. Naast bekende rassen als de Franse Bulldog en de Rhodesian Ridgeback, is er dit jaar ook plek voor nieuw erkende rassen als de Russko-Evropeyskaya Ovchark (Oost-Europese herder). Deze herder stamt uit de Sovjet-Unie en is meer aangepast aan het barre klimaat aldaar. In totaal zullen 1371 honden hun beste pootje voorzetten om internationaal schoonheidskampioen te worden.

Outdoor event

Studenten van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht organiseren 25 mei voor ’t eerst het gratis toegankelijke Diergeneeskunde Outdoor Event. Op De Uithof, het universiteitsterrein, is er morgen voor jong en oud van alles te leren en beleven. Volg bijvoorbeeld een EHBO-workshop voor gezelschapsdieren, leer schapen scheren of luister naar dagelijkse dilemma’s waar een dierenarts mee te maken krijgt. Ook de paarden mini-marathon, waarbij enkel- en meerspannen verschillende hindernissen nemen, is een kijkje waard.

Bijenwandeling

In de tuinen van Kasteel Rivierenhof bij Antwerpen kun je zondag 26 mei gratis deelnemen aan een bijenwandeling. Bezoek de bloemrijkste plekken want nu alles in bloei staat, verzamelen bijen volop stuifmeel en nectar. Wandel langs de korven en leer meer over het boeiende leven van de imker en de honingbij. Ook minder bekende solitaire bijen en hommels komen aan bod. Meld je van tevoren aan via www.eventbrite.be om zeker te zijn van een plekje.