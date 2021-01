Fans smelten weg bij foto van nieuwe hondje Reese Witherspoon

De 44-jarige actrice deelt er een ook een kiekje bij van de zwarte viervoeter. Daarop is de puppy te zien met een halsbandje om, waaraan een naamlabel hangt in de vorm van een botje. ”#Lovemylab”, sluit de actrice af. Het leverde haar al meer dan 800.000 likes op en vele commentaren van fans die laten weten weg te smelten bij het plaatje. Ook Selma Blair en Michelle Pfeiffer delen hartjes. De Amerikaanse journalist Derek Blasberg vraagt zich af wanneer híj nou eens ’geadopteerd wordt’ door Reese.

Witherspoon is gek op dieren en heeft er wel meer in huis rondlopen. Major is het tweede hondje dat Witherspoon dit jaar in huis neemt. In juni heeft ze een bulldog geadopteerd, twee maanden nadat haar hondje Nash overleden was. Verder verzorgt ze nog drie andere honden en twee ezels genaamd Honky en Tonky.