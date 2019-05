Borstkolvende Amy Schumer roept sterke reacties op

Op haar eigen Instagram zijn de reacties welwillend. Sommigen lachen erom, maar ze krijgt toch meer dan 750.000 likes. Ook vinden veel fans de foto ’geniaal’ en herkennen ze zich erin. „Ooit kijk je terug en mis je deze dagen vreselijk en wil je dat zo graag terug!” Een ander: ’Jij bent zo stoer’. Lindsay Lohan reageert op het provocerende plaatje: „Jij bent gewoon zo geweldig. Ik hoop dat we op een dag kunnen samenwerken.” Toch vragen ook sommigen zich af waarom Amy Schumer deze foto deelt. „Wat is het volgende? Een foto waarop ze op het toilet zit te poepen? Het is immers allemaal puur natuurlijk...” Een ander noemt het een ’erg verontrustend plaatje’.

In Nederland deelt Linda Magazine de foto en daarop zijn de reacties verdeeld en niet misselijk. „Haha, wat heerlijk dat ze zo’n foto post, zeg ik al kolvend op het invalidentoilet bij Van der Valk”, zegt de een. „Mag ik dit onsmakelijk vinden”, vraagt de ander zich af, waarop ze veel bijval vindt. En waarom het gedeeld moet worden? Daarop heeft iemand wel een antwoord: „Misschien als tegenhanger van de perfecte, superslanke Instagram moeders. Met dik glanzend en krullend haar? Die geen lekkende borsten hebben of tepelkloven? En een niet urenlang huilende baby? Daarbij: je ziet niks, want haar borsten zijn bedekt ook voor de hysterische Amerikanen die van een tiet al in de stress raken.”

