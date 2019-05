Urbanus maakt Pinkpop-stripboek

In Urbanus en de Pink Penarie Pop bezoekt Urbanus het festival in Landgraaf en beleeft daar allerlei avonturen. De Vlaamse komiek, die zelf in 2015 op Pinkpop stond, schreef het verhaal. Dirk Stallaert, bekend van de Mieleke Melleke Mol-strips, illustreerde het boekje.

Fans kunnen de strip sinds dinsdag kopen via de website van Pinkpop. Daarnaast kunnen bezoekers de avonturen van Urbanus aanschaffen tijdens het festival, dat van 8 tot en met 10 juni plaatsvindt.