Slechts één nacht cel voor seksueel wangedrag-veroordeelde Andy Dick

De 53-jarige Andy kreeg vorig jaar in eerste instantie een taakstraf, maar heeft deze niet volbracht. De rechter oordeelde daarom eerder deze maand dat de acteur veertien dagen moet brommen. Andy meldde zich vrijdag bij een gevangenis in Los Angeles en mocht zaterdag alweer naar huis, meldt TMZ.

De komiek werd meer dan een jaar geleden beschuldigd van het onzedelijk betasten van een vrouw op straat. Hij zou haar in haar kont hebben geknepen en seksuele toespelingen hebben gemaakt.

Het was de zoveelste keer dat de acteur van wangedrag werd beticht. Zo moest de komiek in 2004 mee naar het politiebureau nadat hij zijn broek naar beneden had getrokken in een McDonald's en werd hij in 2008 aangehouden voor aanranding en drugsbezit nadat hij het topje naar beneden had getrokken van een 17-jarig meisje.

Een paar jaar later ging het weer mis. In 2017 raakte hij zijn rol in de film Raising Buchanan kwijt nadat meerdere collega's hadden gezegd dat hij zich ongepast had gedragen. Vorig jaar beweerde een Uber-chauffeur ook dat Andy hem in het kruis had gegrepen.

