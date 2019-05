Man Amanda Balk weer vrijgelaten

Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag aan RTL Boulevard. Volgens hem is het besluit om de voorlopige hechtenis te schorsen op 3 mei genomen. Het elektronisch toezicht vindt plaats door een enkelband.

Stavros T. werd in september aangehouden bij een van de gigantische villa’s in het Wassenaarse Rijksdorp. Ook zijn Bentley waar hij in aan kwam rijden bij de moderne kubuswoning werd in beslag genomen. In diezelfde week werden nog twee andere kwekerijen ontmanteld in afgelegen vrijstaande woningen in het lommerrijke dorp.

Eerder werd het voorarrest van T. door de rechtbank juist opnieuw verlengd met drie maanden. Hij wordt niet alleen verdacht van het kweken van wiet, maar ook van het witwassen van een flink bedrag. Ook kreeg hij te horen dat het Openbaar Ministerie hem verwijt de villa’s te hebben vernield.

Amanda Balk is intussen ook een verdachte. Zij liet al eerder weten te willen scheiden van haar man.