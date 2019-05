Albert Verlinde door het stof met excuses aan Wendy van Dijk

Verlinde legt dinsdagavond uit dat er ’iets mis is gegaan in de montage’. Maar blijkbaar ook bij het interviewen; Wendy van Dijk kreeg namelijk een andere vraag voorgelegd dan andere deelnemers aan het interview, verklaart Albert. Waar de meeste BN’ers de vraag kregen wie zij het meest geschikt vonden om het Songfestival te presenteren, was volgens hem ondertussen aan Wendy gevraagd waarom zij dacht dat zíj geschikt zou zijn.

Zij reageerde: „Nou heb ik de naam van mijn lieve vriendje en collega Martijn Krabbé al een paar keer horen vallen, als misschien een goede host voor het Eurovisie Songfestival. En dan denk ik: ja, daar hoor ik dan wél naast! Ik bedoel, we hebben Idols samen gepresenteerd, X-factor en The Voice. Wij zijn wel een goed setje. Dus ik zou zeggen: Martijn en ik!” Verlinde reageerde daar nogal fel op en noemde haar reactie ’bijna impertinent’. „Ik schrik er echt van. Je gaat toch niet zélf roepen: dat moet ik doen?”

Nu blijkt dat Wendy op een andere vraag reageerde dan de montage liet zien, neemt hij zijn opmerkingen terug. „Ik wil dan ook excuses aanbieden aan Wendy. Je hebt de hele dag rotopmerkingen gehad. Excuses, ook namens de hele redactie.”

