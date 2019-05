Antonio Banderas: ’Hartaanval was fantastisch’

Dat heeft hij vertelt in een interview met persbureau Reuters in Cannes, waar de 72 editie van het filmfestival plaatsvindt. „Het was een fantastisch advies voor mijn leven. Ik rook niet meer, ik train meer dan ooit. Ik voel me helderder van geest.”

Het is twee jaar geleden dat de beroemde acteur (58) een hartaanval kreeg. Het zorgde er ook voor dat hij zichzelf als acteur opnieuw uitvond in de voorbereiding op de hoofdrol in de autobiografische film van Pedro Almodovar. Die film, genaamd Pain and Glory, doet mee voor de Gouden Palm. De film gaat over een getormenteerde filmregisseur die terugkijkt op zijn leven. Banderas is daarin samen te zien met Penelope Crus. Beide waren in tranen nadat de film vrijdag werd vertoond op het filmfestival.

De acteur liet daags erna weten dat de maanden die hij aan het werken aan deze film heeft besteed, de gelukkigste waren in zijn carrière, die meer dan honderd films telt. „Regisseur Almodovar wil je als een onbeschreven blad; je moet al je maniertjes wegdoen.”

Recent nam Banderas, bekend van films als Zorro en Evita, ook een rol aan van schilder Pablo Picasso in het televisiedrama Genius. „Ik reflecteer heel erg op mijn carrière. Ik voel me fris en herboren.”