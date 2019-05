Tweede seizoen voor De Kijk van Koolhoven

De opnamen zijn al begonnen en de eerste aflevering van het nieuwe seizoen zal in januari 2020 worden uitgezonden.

De Kijk van Koolhoven viel op doordat het geen filmprogramma was met droge kritieken en academische verhandelingen, maar vol zat met enthousiaste betogen en observaties. De presentator koos niet voor de geijkte filmklassiekers maar sneed vooral genrefilms aan; er kwam vooral horror, actie, thriller, western en sciencefiction langs.

Met behulp van de nieuwste film- en bewerkingstechnieken zal Koolhoven ook in reeks twee zelf wederom in enkele van de scènes van de films die hij bespreekt, zitten. Welke genres en thema’s er in het tweede seizoen langskomen is nog niet bekendgemaakt.