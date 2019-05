Tarantino vraagt pers niets te verklappen

De regisseur liet voor de screening een brief voorlezen waarin hij verzocht ’geen zaken te verraden die het plezier van de andere filmkijkers kan verpesten’. De filmer plaatste maandag ook al een open brief op sociale media waarin hij eenzelfde verzoek deed.

De film, over een tv-acteur die eind jaren 60 voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood, gaat dinsdagavond in première en dingt mee naar de Gouden Palm. Het is exact 25 jaar geleden dat Tarantino in Cannes de Gouden Palm won voor zijn iconische meesterwerk Pulp Fiction.

Once upon a time in Hollywood, de eerste film van Tarantino sinds The Hateful Eight uit 2015, speelt zich af eind jaren ’60 en volgt tv-acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Dalton heeft slechts één succesvolle rol gehad, in een westernserie, en hij kijkt uit naar nieuw succes. Zijn rechterhand en stuntman heet Cliff Booth (Brad Pitt) en ook hij verwacht meer van zijn carrière.

Na de persvoorstelling klonk er applaus in de zaal waar de journalisten zaten. Once Upon a Time in Hollywood is half augustus te zien in de Nederlandse bioscopen.