Componist Sopranos-tune overleden

Hij werd ziek na een show met zijn band op een festival en stierf een paar dagen later in het ziekenhuis omringd door zijn ’broeders Larry Love, L.B. Dope, The Spirit, Jonny Jamm en zuster Therese Mullan’. De eerste drie zijn de bijnamen van bandleden Rob Spragg, Jonny Delafons en Orlando Harrison. Blake zou vredig en zonder pijn zijn gestorven. De doodsoorzaak is niet bekend.

De grootste hit van de band was Woke Up This Morning en die werd gebruikt bij de start van elke aflevering van de prijswinnende gangsterserie The Sopranos.

De band, die kapot is van zijn overlijden, betoont Black eer op het sociale medium. „Vroeg in de middag op een prachtige zomerse dag, is onze vriend, kameraad en geestelijk leider Jake Black, ook bekend als The Very Reverend D. Wayne Love, overgegaan naar hogere sferen. Na een magnifiek optreden op het Highpoint Festival in Lancashire, besloot D. Wayne in zijn wijsheid dat het het juiste moment was voor zijn hemelvaart.”

Black richtte in 1995 de band Alabama 3 op met zanger Rob Spragg. Ze namen twaalf albums op met een elektronische mix van country, blues en acid house music.