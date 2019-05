Zonen Aretha Franklin vechten testamenten aan

De handgeschreven testamenten, ondertekend door Aretha Franklin zelf, werden eerder deze maand ontdekt door Sabrina Owens, de persoonlijke vertegenwoordiger van Franklins nalatenschap. Ze dateren van 21 juni 2010, 20 oktober 2010 en 31 maart 2014 en bevatten ’potentiële gebieden van protest’. In de eerste refereert Aretha Franklin al aan een hoge bloedruk en last van haar alvleesklier. Op 16 augustus 2018 overleed de zangeres aan alvleesklierkanker.

Advocaten van de vier zoons van de Queen of Soul kwamen er met elkaar niet uit. en schakelden daarom de rechtbank in om te beoordelen welke testamenten uitgevoerd zouden moeten worden. Twee van de zoons vechten nu de testamenten aan. Donderdag is er een hoorzitting in Michigan.

