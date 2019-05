Temptation Island-Alex Maas lanceert zijn eigen boek

In Het Stoere Mannen Dieet! krijgen mannen tips om in acht weken aan te komen of af te vallen. Maar Alex Maas heeft ook zijn eigen verhaal opgeschreven. Zo is hij eerlijk over zijn gebruik van anabolen en wat dat met je lichaam doet.

Fajah vertelt in Shownieuws dat het een intensieve samenwerking was. „Ik zie Alex als mijn derde kind op het moment. Zo stoer als hij lijkt, zo onschuldig als hij is. Ik ben heel trots op hem. Ik ben zes maanden met hem bezig geweest en hij heeft een ontzettende groei doorgemaakt, geleerd van zijn fouten. Hij denkt nu na.”

Andersom vond Alex Fajah wel ’streng maar rechtvaardig’. „Ik heb veel van haar mogen leren. We zijn samen gaan tikken en zij zei: vertel maar.” Bij het schrijven heeft ze hem erg geholpen, erkent hij. „Ik heb dyslexie. En ik ben zelf ontzettend slecht in schrijven, ik schrijf zoals ik denk.”

Overigens liet Shownieuws ook weten dat de show waarin Fajah op tv haar droomman zou zoeken, van de baan lijkt. Haar motivatie volgens hen: „Ik ben een open boek, ik wil best mijn hele leven met jullie delen, maar niet voor een habbekrats.”

