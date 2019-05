MONIQUE: ’Ik wil niet gerimpeld in mijn trouwjurk...’

Met een tweede kindje op komst, vieren Monique, Martijn en de kleine Noah in het zonnige Antalya voor de laatste keer hun vakantie met z’n drieën. Ⓒ Ferry de Kok

Over iets minder dan twee maanden hopen MONIQUE SMIT en haar vriend MARTIJN MOLLEMAN hun tweede kindje te verwelkomen. Net als in de weken voorafgaand aan de komst van zoontje NOAH, kampte de zangeres en presentatrice een aantal maanden met flinke zwangerschapsmisselijkheid. Die periode ligt gelukkig achter hen en dus kon het gezin voor de laatste keer in de huidige samenstelling op vakantie.