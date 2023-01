Patricia Paay vreest dat ze nooit lintje krijgt door seksvideo

Patricia Paay denkt dat er nooit een standbeeld van haar zal komen. Ook denkt de tv-persoonlijkheid en voormalig zangeres dat ze geen lintje zal krijgen. Aanleiding is de veelbesproken sekstape die in 2017 van haar uitlekte, zo vertelde ze vrijdag in het SBS6-interviewprogramma De 10 Vragen van Rob Kemps.