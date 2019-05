Hond Sarah Michelle Gellar overleden

„Ik weet dat tijd op deze aarde een geschenk is, maar soms verlaat zo’n geschenk ons veel te snel. Bella, je was absoluut de liefste, zachtste en geweldigste hond en vriend. En hoewel ik denk dat 6 jaar met jou lang niet genoeg was, ben ik dankbaar je in mijn leven gehad te hebben. Ik hou van je”, schrijft Sarah Michelle.

De Buffy the Vampire-ster postte een aantal foto’s van Bella, een Berner sennen hond, waaronder de reacties binnenstroomden. Reese Witherspoon, zelfs eveneens een groot hondenliefhebber, liet weten ’het heel erg te vinden’. Selma Blair, een van Gellar’s beste vriendinnen reageerde: „Ik weet hoeveel je van haar houdt. Ze was de allerliefste.”