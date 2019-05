Jay-Z aangeklaagd door bokser

De bokser, genaamd Daniel Franco, tekende in 2015 een contract bij Roc Nation Sports en won zijn eerste 5 gevechten. In maart 2017 zijn de problemen volgens Franco begonnen. Naar eigen zeggen was hij een poosje uit de running vanwege een hardnekkige griep waardoor hij drie weken lang niet kon trainen, terwijl er een wedstrijd aan zat te komen. Hij vroeg Roc Nation het gevecht af te zeggen of uit te stellen, maar het bedrijf zou hem gepusht hebben om toch de ring in te gaan.

Franco zegt in de derde ronde verloren te hebben en had daarna een tijdje willen herstellen, maar daarvan wilde de toko van Jay-Z niets weten: zij boekten hem 50 dagen later voor een volgende wedstrijd. Nog geen maand daarna moest hij nog een keer aantreden. Volgens de bokser was dit onverantwoord en hadden ze ervoor moeten zorgen dat hij medisch fit verklaard was voor beide gevechten.

Nog voor het eerste gevecht zegt Daniel een hersenbloeding te hebben gehad, die nooit aan het licht gekomen is en waarmee hij de wedstrijd is ingegaan. Uiteindelijk belandde de man na afloop in het ziekenhuis met de hersenbloeding en raakte hij in coma, waaruit hij na twee weken ontwaakte. Tot op de dag van vandaag moet Franco een helm dragen om zijn hersenen te beschermen en ondervindt hij dagelijks last van verschillende neurologische aandoeningen.

Jay-Z en Roc Nation hadden hem moeten beschermen, meent Franco, die nu een schadevergoeding wil. Hoe hoog het gewenste bedrag is, is niet bekend.