Lisa Kudrow had gewichtsprobleem tijdens Friends

Lisa vertelde zichzelf continue te vergelijken met collega’s Jennifer Aniston en Courtney Cox, naast wie ze zich vaak ’een reus voelde’. „Als je jezelf dan op televisie terugziet, dan denk je alleen maar: mijn god, ik ben echt gigantisch naast hen.” De 55-jarige actrice zei mee te zijn gegaan in het Hollywood slankheidsideaal, ook al was dat niet goed voor haar gezondheid. „Helaas geldt in de filmindustrie voor vrouwen: als je ondergewicht hebt, zie je er goed uit. Toen ik te dun was, was ik constant ziek. Griep, verkouden, alles.”

Kudrow bekende het nog steeds lastig te vinden om te voldoen aan een schoonheidsideaal, maar heeft leren accepteren dat fysieke veranderingen ook bij het ouder worden horen. „Dan denk ik maar: het zij zo. Ouder worden is juist iets goeds, daar moet niet iets slechts aan gehangen worden.”