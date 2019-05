Konijn Constance Wu poept gehuurde penthouse onder

Wu huurde het penthouse een aantal maanden toen ze voor opnames van de film Hustlers in The Big Apple moest zijn. Het konijn zou zonder toestemming zijn meegekomen en mocht in alle vrijheid door het huis hoppen van de actrice. Hierdoor liet het beestje haar behoeften overal achter, tot afkeer van de schoonmaakster die alles wekelijks moest opruimen. De eigenaar zou ten einde raad het management van Constance gebeld hebben en gedreigd hebben haar eruit te zetten als ze het konijn niet in een hok deed.

„Dat beest heeft het hele huis geruïneerd, overal lag pis en poep. En zij had niks om het schoon te maken, het stonk verschrikkelijk. Kennelijk had zij er geen last van, want ze sliep ’s nachts met het konijn in bed, waar ook keutels lagen”, aldus een bron. Volgens een andere bron ’valt het allemaal wel mee en is Constance zelfs een paar weken langer gebleven’.

Een woordvoerder van de actrice wilde niet reageren op het incident.