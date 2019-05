Brad Pitt en Leonardo DiCaprio onder de indruk van Luke Perry

„Ik herinner me dat ik met een vriend van me de set op liep en we gewoon vlinders in onze buik kregen. Ik dacht: Oh my God, dat is Luke Perry!”, aldus DiCaprio. Ook Pitt was onder de indruk van hem: „We waren net kleine jochies in een snoepwinkel toen hij aankwam. Hij was gewoon f*cking Luke Perry! Toen ik vroeger naar de filmstudio’s ging was Beverly Hills 90210 razend populair en hij was simpelweg de coolste van het hele stel. Dus ik voelde een vreemde sensatie toen ik met hem mocht werken.”

Op de set was Luke zeer geliefd vanwege zijn bescheiden houding. „Hij was zo ontzettend aardig en toegewijd. Echt een geweldige vent om tijd mee door te brengen”, aldus Brad.

Perry overleed in februari op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte.