Loes Luca presenteert film Mi Vida in Cannes

De tragikomedie gaat in november in roulatie; de makers mikken op een grote kersthit in de filmtheaters. De exploitanten kregen in een restaurant in Cannes de trailer te zien en mochten gezellig tafelen met Luca om te praten over de film. „Ze waren erg onder de indruk van de eerste beelden”, merkte ze. „Verschillende bioscopen hebben al aangeboden de première te organiseren.”

De rest van de dag heeft de 65-jarige actrice naar eigen zeggen een beetje „rondgehobbeld” op het festivalterrein. „Er is een Nederlands paviljoen, daar liepen best veel mensen rond die ik ken. En ik ben even langs geweest bij de sales agent, die de film aan het buitenland gaat verkopen.” Verder heeft Luca heerlijk op de boulevard gezeten om mensen te kijken. „We hebben opvallende outfits en opgespoten lippen geteld”, vertelt ze. „Het is heel wonderlijk hoe dat allemaal gaat hier. Mensen staan zich te verdringen bij de rode loper, óók als er niets te zien is. Fotografen staan de hele dag op trappetjes te wachten tot er iets gebeurt. Ik zou daar pertinent het geduld niet voor hebben.”

Norbert ter Hall

Het gebeurt niet vaak dat de Nederlandse ster naar het buitenland mag om haar film onder de aandacht te brengen. „Met Ja zuster, nee zuster ben ik toentertijd wel naar een aantal festivals geweest waar de film voor was geselecteerd”, herinnert ze zich. „Japan, IJsland, San Francisco. Dat was heel leuk; als hoofdrolspeler word je dan met veel egards ontvangen.” De Annie M.G. Schmidt-musical was haar grootste hoofdrol - tot Mi Vida. De rol werd door Roos Ouwehand speciaal voor Luca geschreven, op speciaal verzoek van regisseur Norbert ter Hall, die de actrice kende van ’t Schaep met de Vijf Pooten die hij maakte. „Ik hou enorm van zijn manier van werken”, prijst de actrice. „Norbert laat vaak gewoon dingen gebeuren op de set; hij zet geen straten af, maar merkt wel gewoon wat er gebeurt. Dan komt er soms opeens een sirene langs, of is een shot niet helemaal perfect. Maar dat geeft niet; zo gaat het in het leven soms ook.”

De film werd vorig jaar zomer gedraaid in Cadiz in het zuiden van Spanje. „Ik ben in tijden niet zo gelukkig geweest als tijdens die zes weken”, verzucht Luca blij. „Het is sowieso lekker om ergens anders te zijn, andere stemmen op de straten te horen, andere indrukken opdoen. Er hing zo’n ontzettend goede sfeer; dat is geen vanzelfsprekendheid op een filmset.”

Luca noemt Mi Vida een „heel mooie mensenfilm, over echte problemen waar vrouwen van mijn leven en hun kinderen tegenaan lopen. Als het pensioen voor de deur staat, gaan mensen nadenken over de dromen en ambities die nog niet zijn waargemaakt. Wat doe je dan: kies je voor je eigen vrijheid? Of laat je je toch weer claimen als oppas-oma? Dat zal voor heel veel zestigers erg herkenbaar zijn.”