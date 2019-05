Hans van Willigenburg: ik ben te oud voor Eurovisie

Van Willigenburg was medepresentator van de edities van 1976 en 1980, toen het muziekevenement ook in Nederland neerstreek. Volgens hem is de organisatie nu nog lang niet bezig met de presentatie. „Dat gaan ze pas over een half jaar bekijken.”

Wel heeft Van Willigenburg een aantal tips voor het presentatieteam. „Je moet iets groots gewend zijn”, vindt hij. „Livetelevisie kunnen maken. Kunnen improviseren. Iets sfeervols kunnen overbrengen.”

Dat kon dit jaar alleen topmodel Bar Refaeli, aldus Van Willigenburg in het AD. „Zij was ook de enige die het Engels echt beheerste. Zij kon ook geestig zijn, de rest had de zinnetjes uit het hoofd geleerd.”