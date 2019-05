Show Jandino Asporaat naar nieuw dieptepunt

In het programma, Dino en friends in New York, wordt Jandino gevolgd terwijl hij probeert door te breken in Amerika. Hij krijgt daarbij hulp van vrienden.

Ook het andere primetime-programma van SBS op de dinsdagavond, de nieuwe realityshow van de Roelvinkjes, weet nog niet echt aan te slaan. Dinsdag schakelden er 365.000 mensen in voor De Roelvinkjes passen op de winkel.

NPO 1 scoorde ondertussen met Opgelicht (1,3 miljoen kijkers) en Opsporing verzocht (1,2 miljoen). Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de dag met 1,9 miljoen kijkers.