Ellen DeGeneres tekent voor drie jaar bij

„Ik doe deze show al 16 jaar, dat is ongeveer 3000 afleveringen”, vertelde Ellen haar publiek. „Ik herinner ze niet allemaal meer maar mij is verteld dat ze erg leuk waren.”

Even leek het er daarna op dat de talkshowhost de handdoek in de ring zou gooien. „Ik heb vanaf het begin gezegd dat deze show een soort relatie zou worden. En soms moet je in een relatie een pauze nemen”, aldus Ellen. „Maar dat doe ik niet! Jullie zitten nog even aan mij vast, want ik heb zojuist voor drie jaar bijgetekend!”