Bridget Maasland geen kijkcijferhit op RTL4

In de eerste week scoorde het programma nog gemiddeld 495.000 kijkers, in de tweede week daalde dat aantal naar 417.000. De derde week begon met 406.000 (maandag) en 368.000 (dinsdag) kijkers. Dinsdag was er geen plek voor Bridget in de top 25 bestbekeken programma’s van Stichting Kijkonderzoek.

Over de kijkcijfers zei Bridget eerder: „Het is natuurlijk wel belangrijk voor een eventueel vervolg, dus daar ben ik wel mee bezig. Ik zou het heel leuk vinden als het een succes wordt en het terug mag komen. Natuurlijk: het succes is altijd leuk. Ik zou liegen als het niet zo was, maar ik ben er niet heel erg mee bezig.”