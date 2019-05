Stemmen Vajèn en Jamai in UglyDolls

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Vajèn van den Bosch en Jamai Loman lenen hun stem aan de nieuwe animatiefilm UglyDolls. Ook Défano Holwijn is in de film te horen, zo maakt Triple P Entertainment woensdag bekend. Vajèn neemt de rol van Moxy voor haar rekening en Jamai vertolkt die van Lou. Défano spreekt de rol van Ugly Dogg in.