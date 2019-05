Amy Schumer slaat terug naar ’moedermaffia’

„Liefde naar alle moeders die kritiek leverden op mijn optreden van afgelopen nacht”, schreef Amy bij de foto op Instagram waarop ze in ondergoed op bed zit terwijl ze aan het kolven is. Het plaatje leverde, in tegenstelling tot haar vorige post, een hoop steunbetuigingen op. Ook bekende sterren als Selma Blair, Demi Lovato en Aidy Bryant lieten een reactie achter. „Je bent een rockster”, twitterde Lovato. „Wat is het probleem? Laat mij ook wat van die melk proeven”, grapte Bryant.

Schumer postte dinsdag een foto van haar optreden met de tekst „Ik ben terug.” Het leverde haar behoorlijk wat negatieve reacties op. Zo schreef iemand: „Onze lichamen hebben tijd nodig om uit te rusten en onze baby’s hunkeren naar ons, omdat wij de enige zijn die ze kennen. Ik hoop dat je niet meer hoeft te werken. Neem je tijd om te hechten en bij te komen.”

Het zoontje van Amy en haar man Chris Fischer, Gene Attell Fischer, kwam op 5 mei ter wereld.