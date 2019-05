Kjeld Nuis: ’Mijn ex belt me huilend op’

Of hij en Joy écht een relatie hebben, laat Kjeld in het midden. In de VIVA vertelt hij ook over de pijn die hij voelt hij als hij zoontje van tweeënhalf, Jax, bij zijn ex afzet. „Het is verdrietig om hem op te halen en te brengen naar degene van wie je zo veel hebt gehouden. Naar het huis waar we samen woonden. Dat is super heftig, maar het was mijn eigen keuze.”

Volgens de schaatser had Jill tijdens hun relatie erg het gevoel dat ze in zijn schaduw leefde. „Als ik terugkwam van trainingskamp wilde zij leuke dingen doen, maar thuis moest ik trainen en rusten. Ze zei weleens dat ze liever had gehad dat ik caissière was in plaats van topsporter. De komende jaren wil ik alles op alles zetten voor het schaatsen en dat is moeilijk als je het idee hebt dat je partner altijd aan het wachten is.”

Kjeld mag zich dan nu helemaal op zijn sport willen richten, hij hoopt in de toekomst wel opnieuw de liefde te vinden. „Op het gebied van liefde zie ik mezelf met iemand samen. Ik vind het leuk om met iemand mijn leven te kunnen delen en ik geloof echt nog wel in de liefde.”

