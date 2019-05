’Amber Heards laatste verrassende sms’je aan Johnny Depp’

Depp diende de tekst in bij een verklaring in reactie op nieuwe beschuldigingen van mishandelingen door Amber Heard afgelopen maand. Volgens hem zouden bovendien verschillende ex-vriendinnnen van Amber Heard en haar ex-vrouw Tasya van Ree, contact met hem hebben opgenomen om hem te laten weten dat ook zij slachtoffers waren van mishandeling door Heard. Zijn adviseurs hebben deze vrouwen geïnterviewd om bewijs tegen de actrice te verzamelen. Haar gewelddadige gedrag schrijft hij toe aan het gebruik van allerlei soorten medicijnen en drugs, in combinatie met alcohol.

De volledige tekst van wat haar laatste sms aan hem, voordat hun spraakmakende vechtscheiding losbarstte, zou luiden dat zij: „dit kunnen doen, of niet doen, zoals jou maar goeddunkt. Jij en ik hebben de controle. En houden van elkaar. Ik dacht dat jij de papieren had ingediend (voor een scheiding, red.). Je zei dat je dat van plan was en toen zei je vaarwel. Het spijt me als ik je gekwetst heb. Ik voel niets anders dan liefde voor jou.”

Toch bleek dat gevoel volgens Depp niet lang te duren. Toen hij haar verzoek om geld niet tegemoet kwam, zou ze met de beschuldigingen van huiselijk geweld gekomen zijn, waarbij ze bij haar gang naar de rechtbank in 2016 ’een promintente blauwe plek en een snee in haar gezicht had die ik nog nooit eerder had gezien’.

De ruzie tussen de twee is nooit opgehouden, maar Depp besloot Heard aan te klagen voor valse beschuldigingen nadat zij in december vorig jaar in een opiniestuk over huiselijk geweld schreef, waarbij ze zijn naam niet expliciet noemde.

