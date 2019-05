Sonja Bakker op nummer 1

In de derde week dat haar boek Summerproof met Sonja in de winkel ligt, stijgt de dieetgoeroe van de 24e naar de eerste plek.

Sonja laat Nederland inmiddels al bijna vijftien jaar diëten. Haar eerste boek Bereik je ideale gewicht kwam in 2005 uit. In totaal gingen meer dan 400.000 exemplaren over de toonbank.

De laatste jaren kwam Sonja vooral vanwege haar liefdesleven in het nieuws. In 2017 maakte ze bekend na een huwelijk van vier jaar te scheiden van haar tweede man Jan Reus. Ze vond nieuw geluk bij Barry van Suijdam, met wie ze samenwoont.