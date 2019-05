Ariana Grande herdenkt slachtoffers aanslag Manchester

Ariana’s moeder Joan is op Twitter iets uitgebreider. „Al mijn liefde gaat vandaag en alle andere dagen naar Manchester. Jullie zijn altijd bij me, in mijn hart en in mijn gedachten”, schrijft ze. „Dit is voor iedereen die geleden heeft en nog steeds lijdt vanwege hun verlies, trauma of verwondingen. Ik hou van jullie, stuur jullie een warme knuffel, vandaag en voor altijd.”

De aanslag in Manchester vond precies twee jaar geleden plaats na afloop van het concert van Ariana in de Manchester Arena. Bij de terreurdaad kwamen 22 mensen om en raakten honderden gewond.

Later dit jaar keert Ariana voor het eerst in twee jaar terug in Manchester. Op 24 augustus geeft ze een concert tijdens de Manchester Pride. De Amerikaanse, die achter haar linkeroor een tattoo van een klein bijtje liet zetten, schreef vorig jaar een brief over de impact die de aanslag op haar heeft gehad. „Ik denk nog altijd continu aan Manchester, en ik zal dit de rest van mijn leven met me meedragen.”