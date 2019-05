Ook Haakon wil gesprek met Märtha Louise

„We volgen op de voet wat er gezegd en geschreven wordt”, zei Haakon dinsdag in Trondheim tegenover de Noorse omroep NRK. „Wat we willen is een dialoog met mijn zus, vooral over het zakelijke gebruik van haar titel.”

Vrijdag liet het paleis al weten dat er een gesprek met Märtha Louise volgt over het gebruik van haar titel bij commerciële activiteiten. Aanleiding is de discussie die is ontstaan over onder meer haar tournee met haar nieuwe vriend Durek Verrett, die in de markt is gezet als een ontmoeting met ’De prinses en de sjamaan’.

Voor Märtha Louise is het opgeven van haar titel niet aan de orde, zo zei ze op de Noorse televisie. Ook trok ze fel van leer tegen de media die sinds de bekendmaking van haar relatie met Durek met veel halve of hele onwaarheden waren gekomen.

„De koninklijke familie heeft een goede samenwerking met de media”, zo verzachtte Haakon haar woorden. „De pers heeft een belangrijke functie in de Noorse samenleving.”