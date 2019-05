Petitie voor Davina Michelle op songfestival

„Nu het spektakel naar Nederland komt, betekent dit ook dat de opvolger van Duncan Laurence volgend jaar automatisch in de finaleronde staat”, zei Paf woensdag op de radio. „Als we kijken naar de artiest van het afgelopen jaar, dan heeft iedereen het unaniem over de doorbraak van Davina Michelle.”

Davina is volgens hem de aangewezen artiest om volgend jaar ons land te vertegenwoordigen. „Eigenlijk moeten we dit gewoon met zijn allen in werking gaan zetten, om Davina Michelle en AVROTROS zo ver te krijgen dat Davina Michelle volgend jaar op het podium staat.” Mocht het lukken om 25.000 handtekeningen op te halen, dan belooft hij ze persoonlijk te overhandigen.

Barry Paf kwam eerder deze week ook al in het nieuws. Toen draaide hij een uur lang alleen maar het winnende songfestivalliedje Arcade van Duncan Laurence.