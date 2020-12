Maarten van Rossem haalt snoeihard uit naar Hugo de Jonge

„We hebben maanden zien aankomen dat er vaccins kwamen, en er blijkt niets op orde te zijn. Dat is toch wonderlijk?”, briest Van Rossem in zijn podcast. „Er zijn geen grote testlocaties, ze weten niet precies welke grote groepen en hoe.”

Volgens de tv-historicus is het een afgang eerste klas voor Nederland en voor onze „zogenaamd efficiënt werkende medische sector.” Het argument van minister De Jonge dat Nederland niet voor 8 januari kan beginnen met prikken, omdat de voorbereiding grondig moet zijn, noemt Van Rossem onzin. „Dat had in de afgelopen maanden moeten gebeuren. Hoe komt het dat Duitsland reusachtige testlocaties klaar heeft staan, maar dat bij ons niets op orde is?”

Als Van Rossem in de Tweede Kamer had gezeten, had hij een motie van afkeuring ingediend tegen de minister, vertelt hij. „We zijn gewoon te laat (…) Het is een beschamende vertoning (…) Het zou me niets verbazen als ze bij De Jonge thuis ook de kerstboom zijn vergeten.”

Toch vindt de historicus het niet alléén de schuld van De Jonge. „Hij moet de incompetente organisaties waarover hij als minister gaat een beetje uit de wind houden. Zoals de GGD, die ook niks op orde heeft. Omdat er in de medische sector jarenlang bezuinigd is. Daardoor zitten we nu met de gebakken peren.”