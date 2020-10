Phil Collins en Orianne Cevey moeten ruzie buiten de rechtbank oplossen

De zanger en zijn ex liggen met elkaar in de clinch sinds Phil er eerder dit jaar achterkwam dat Orianne onverwachts was hertrouwd. Hij eiste dat zijn ex zijn huis in Miami zou verlaten waar ze nog woonde.

Orianne weigert de woning te verlaten en eist daarnaast een flinke som geld van de zanger.

Orianne is Phils derde vrouw. Het koppel was van 1999 tot 2008 getrouwd en ze hebben samen twee kinderen. In 2016 kwamen ze weer samen en waren er zelfs plannen om weer te gaan trouwen.