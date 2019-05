Kim Holland ziet Sara: ’Ik heb nu meer seks dan ooit’

Alleen heeft ze dat tegenwoordig nog maar met een persoon: haar vriend Mark. Toen ze hem leerde kennen, besloot ze te stoppen met acteren in pornofilms.

Kim mag dan 50 jaar geworden zijn, zo voelt ze zich absoluut nog niet. „Ik sport elke dag, doe elke dag yoga, een beetje tai chi. Ik ben gelukkig. En ik heb veel seks, dan word je zeven jaar jonger geschat…”, zo vertelt Kim aan Omroep West.

De pornoproducente is „dankbaar” voor elk jaar dat ze ouder wordt. Haar moeder werd slechts 34 jaar, haar vader overleed op zijn 56e. „Een jaar ouder worden is niet zo vanzelfsprekend, als ik kijk naar mijn familie. Er is ook heel veel veranderd. Die ouderwetse Sarapop, met dat knotje op haar hoofd… Nee. Nu zijn het gewoon sexy vrouwen die wat meer lentes hebben meegemaakt en vaak ook heel veel zelfvertrouwen hebben.”

Nu ze ouder wordt, realiseert ze zich ook steeds meer dat er een einde komt aan het leven. Kim is dan ook enorm bang voor de dood. „Dat is echt mijn angst, ja. Omdat ik zo gelukkig ben en zo graag nog heel erg lang wil leven. Dat is mijn enige echte angst. Ik denk er niet vaak aan, maar ik heb het met mijn moeder en mijn vader meegemaakt. Daarom vind ik gezond zijn zo belangrijk. Daarom leef ik gezond en eet ik gezond.”

