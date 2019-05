HBO-baas schiet spin-off GoT rond Arya Stark af

Gezien het eind van Game of Thrones waarin Arya Stark, gespeeld door Maisie Williams, een reis gaat maken, hoopten fans van de serie op een vervolg of een spin-off rond haar personage. In een inteview met The Hollywood Reporter geeft hij daarop een duidelijke reactie. „Nee, nee, nee, nee”, is zijn antwoord.

Toch komt er wel degelijk een pilot in juni voor een prequel van de serie, maar daar wil Casey Bloys absoluut geen karakters in terugzien uit Game of Thrones. „Deels omdat ik deze show, deze Game of Thrones van Dan en David (de schrijvers van het laastste - veel bekritiseerde - seizoen, red.) een op zichzelfstaand ding wil laten zijn. Zij hebben het zo mooi gedaan; ik wil geen karakters uit die wereld nemen waar iemand anders weer wat omheen maakt.”

Volgens hem zijn er in de wereld die George R. R. Martin, de originele schrijver van de boeken waarop de eerste seizoenen gebaseerd waren, heeft gecreëerd, tal van andere opties. „We willen niet eenzelfde soort show maken. Daarom heeft het geen zin een sequel te maken of verder te borduren op een van de karakters.”

Het enige wat Bloys wel kan garanderen: „Ja, in juni schieten we een pilot. Er zijn daarnaast nog twee scripts in ontwikkeling en dat is alles wat ik kan zeggen.” Hiervoor zouden onder andere Naomi Watts en Miranda Richardson gecast zijn.