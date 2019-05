Sunnery James uitgelachen om sandalen

En wat zijn volgers nog het allerergste vinden: hij draagt er sokken in. „Vergeet het uitzicht; Watssss met je schoenen vriend?”, zo schrijft iemand. Een andere volger vraagt zich af: „Sokken in sandalen. Kan het nog Nederlandser?” Een enkeling is positief: „Enjoy mister. Mooi die twee generaties. En die Birkenstocks met Calabases sokken kan gewoon.”

De foto werd onlangs gemaakt toen Sunnery met zijn vrouw Doutzen Kroes en hun twee kinderen van een vakantie genoot.

