’Rapper Josylvio reisde met vervalste PCR-test’

Rapper Josylvio Ⓒ ANP/HH

Rapper Josylvio is woensdag op de luchthaven van Curaçao opgepakt omdat hij reisde met een vervalste PCR-test. Dat schrijven Curaçaose media donderdagochtend (lokale tijd). De politie kan de berichten desgevraagd niet bevestigen. Het enige dat de politie meldt is dat er woensdagavond een man is gearresteerd op de luchthaven.